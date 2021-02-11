زوجة علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية تنفى شائعة القبض عليها: أنا بخير

نفت ابتسام سلامة، زوجة المهندس على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية، ما تردد من شائعات حول القبض عليها واحتجازها، مؤكدةً أنها بخير وكانت فى زيارة للقاهرة وستعود صباح غد الخميس إلى أسوان.

وأكدت سلامة، أنها تنتظر النطق بالحكم فى قضية زوجها، على خلفية اتهامه بجلب مخدرات إلى المملكة، مشيرة إلى أنها واثقة من براءة زوجها فى قضيته المقرر النطق بالحكم فيها غداً الخميس.

وكان على أبو القاسم مهندس مصرى من محافظة أسوان، ألقى القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأشارت التحقيقات المصرية إلى دس مجموعة من تجار المخدرات كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التى استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى السعودية والتى كان يشرف على تسلمها، وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالبراءة.