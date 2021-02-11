كندا: 44 إصابة بالسلالات الجديدة لكورونا في مونتريال

أعلنت السلطات الصحية في مدينة مونتريال الكندية، اليوم الخميس، أن الفحوصات حول فيروس كورونا كشفت عن وجود محتمل لـ44 حالة إصابة على الأقل بالفيروس الجديد المتحور، والذي ظهر في المملكة البريطانية المتحدة.

وأكدت المديرة الإقليمية للصحة العامة في مونتريال الدكتورة ميلين دروين في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أنه تم تأكيد تسع إصابات بالفيروس المتحور رسميا في جزيرة مونتريال، بجانب إصابة 12 شخصا بالسلالات الجديدة للفيروس عن طريق العدوى بعد اتصالهم بأشخاص مصابين بالفيروس المتحور.

وذكرت مديرة الصحة الإقليمية أنه تم رصد ما لا يقل عن 23 حالة أخرى مشتبه بها في المختبرات في منطقة مونتريال، وبذلك يرتفع العدد المحتمل للحالات المكتشفة للسلالات الجديدة للفيروس إلى 44 حالة.

وأشارت دروين إلى أن غالبية هذه الحالات مرتبطة بالفيروس المتحور الذي تم اكتشافه في المملكة المتحدة ويتعلق بالسفر خارج البلاد.

كما تحظى ثلاث سلالات جديدة من فيروس كوفيد-19 باهتمام خاص من قبل مختبرات الصحة العامة في مدينة مونتريال: وهي السلالة التي تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا، والسلالة التي تم اكتشافها في البرازيل والسلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا.