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فيديو.. مدير آثار الإسكندرية: أتيليه الإسكندرية محصن بموجب القانون

أتيليه الإسكندرية
أتيليه الإسكندرية
هديل هلال
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 2:51 ص | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 2:51 ص

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن مبنى «أتيليه الإسكندرية» محصن بموجب القانون 144 لعام 2006، وأحد المباني التراثية الموجودة في مجلد المحافظة على التراث بكود 1346، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد التعدي عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأربعاء، أن المبنى ذات طابع معماري مميز ويمثل حقبة تاريخية هامة، نافيًا امتلاك أي شخص؛ مستأجر أو مالك، الحق لإجراء تعديلات أو تغيير دهانات المبنى من الداخل، دون موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار.

وتابع أن دور وزارة السياحة والآثار معني بحماية المبنى والمرور الدوري عليه، قائلًا إنهم تلقوا تعليمات من الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، بتكثيف المرور على المواقع التي يستشعرون تعرضها لخطر.

وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا «أول درجة»، بإنهاء العلاقة الإيجارية بين ملاك الفيلا الموجود بها أتيليه الإسكندرية، وجماعة الفنانين والكتاب، وعودة الفيلا إلى ملاكها من جديد بعد نشاط تنويري وثقافي امتد لمدة 87 عام.

وتسبب الحكم القاضي بإخلاء الأتيليه واسترداده وتسليمه إلى ملاكه، في إحداث قلق لدى المثقفين والأدباء والمواطنين المهتمين بالتراث على حد سواء، وهو ما اعتبروه هدم «مقنع» لأحد الأماكن التراثية والتاريخية، مطالبين وزارة الثقافة بالحفاظ عليه نظراً لقيمته التاريخية والأثرية، باعتباره قِبلة الحياة الثقافية في الإسكندرية.

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