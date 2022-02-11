 بني سويف تستقبل 35 سائحا إنجليزيا على متن الباخرة مصر خلال رحلتهم النيلية من أسوان للقاهرة - بوابة الشروق
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بني سويف تستقبل 35 سائحا إنجليزيا على متن الباخرة مصر خلال رحلتهم النيلية من أسوان للقاهرة

حازم الخولي
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 3:53 م | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 3:53 م

استقبلت محافظة بني سويف ،مساء أمس الخميس، "الباخرة مصر" القادمة من أسوان ومتجهة إلى القاهرة وعلى متنها 35 سائحاً من السياح البريطانيين.

كان في استقبال الفوج: رانيا عزت مديرعام السياحة بالمحافظة، هبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة
حيث أعدت الإدارة العامة للسياحة؛ تنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم برنامجاً سياحيا.

كما تضمن استقبال الفوج بنادي الإدارة المحلية وتنظيم جولة بمنطقة الكورنيش، وحضور حفل فنون شعبية، بالإضافة إلى توزيع بعض الكتيبات السياحية عليهم باللغة الإنجليزية؛ للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبها، قالت رانيا عزت مدير السياحة، إن السياح الإنجليز عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة في بني سويف، معربين عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين، أثناء مرورهم ببني سويف في رحلتهم النيلية من أسوان إلى القاهرة عبر النيل.

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