هالاند يغيب عن دورتموند أمام يونيون برلين

قال ماركو روز المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إن مهاجم الفريق إرلينج هالاند سيواصل الغياب عن الفريق في مباراته المقبلة بالدوري (بوندسليجا) أمام يونيو برلين بعد غد الأحد.

وقال روز اليوم الجمعة :" إرلينج هالاند لن يكون قادرا على اللعب، لم يعد في تدريبات الفريق بعد".

وغاب هالاند عن المباريات بسبب تعرضه لإصابة عضلية منذ أن تم استبداله خلال المباراة التي فاز بها دورتموند على هوفنهايم 3 / 2 قبل ثلاثة أسابيع.

ومن الممكن أن يكون أقرب موعد للعودة هو يوم الخميس المقبل عندما يواجه دورتموند فريق رينجرز في الدوري الأوروبي.

ويغيب أيضا توماس مونييه وماريوس فولف ولكن المهاجم ديوفاني رينا يمكن أن يعود من فترة طويلة من الغياب، وصرح روز إنه "في حالة جيدة وجاهز".

ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، وذلك قبل مواجهة مضيفه يونيون برلين، علما بأن دورتموند خسر في آخر زيارتين ليونيون.

وبالإضافة إلى ذلك، يدخل دورتموند المباراة قادما من الخسارة 2 / 5 أمام باير ليفركوزن.

وقال روز :" إنه شعور غير جيد، ويبقى معك طوال الأسبوع. نقاس بالنتائج. أعتقد أن الفريق يريد ان يضع الأشياء في مكانها الصحيح خلال مباراة صعبة خارج الديار".