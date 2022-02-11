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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة التي ستخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يواجه نظيره بترو أتلتيكو غدًا السبت باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات من البطولة القارية.

ويتواجد الزمالك وبترو أتلتيكو في المجموعة الرابعة التي تضم ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة بترو أتليتكو في دوري الأبطال، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.