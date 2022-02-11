 بايدن يطالب الرعايا الأمريكيين في أوكرانيا بالمغادرة فورا - بوابة الشروق
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بايدن يطالب الرعايا الأمريكيين في أوكرانيا بالمغادرة فورا

(د ب ا)
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 10:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 10:05 ص

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا لكل الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه روسيا التهديد بغزو للبلاد، وطالبهم بالمغادرة فورا .

وقال بايدن في مقابلة اجرتها معه شبكة (إن بي سي) الأمريكية ليلة أمس الخميس " يتعين على المواطنين الأمريكيين المغادرة الآن".

وأضاف بايدن " الأمر ليس مثل التعامل مع منظمة إرهابية. نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم. الموقف مختلف للغاية ، وأن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة".

من جهة اخرى ، اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا بان الولايات المتحدة لن تستطيع إجلاء المواطنين الأمريكيين حال حدوث عمل عسكري روسي في أي مكان في أوكرانيا " .

وفقا لتقييمات االاستخبارات والجيش الأمريكي ، فإن الجيش الروسي قد يقوم بغزو واسع النطاق بالدبابات التي من المحتمل أن تتمكن من الوصول إلى العاصمة كييف في غضون 48ساعة .

يشار إلى أن روسيا نفت مرارا نيتها غزو اوكرانيا ، وبررت حشد قواتها على الحدود بزيادة نفوذ حلف شمال الأطسي (الناتو) في اوكرانيا ، الذي تعتبره تهديدا لأمنها.

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