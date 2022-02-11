بايدن يطالب الرعايا الأمريكيين في أوكرانيا بالمغادرة فورا

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا لكل الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه روسيا التهديد بغزو للبلاد، وطالبهم بالمغادرة فورا .

وقال بايدن في مقابلة اجرتها معه شبكة (إن بي سي) الأمريكية ليلة أمس الخميس " يتعين على المواطنين الأمريكيين المغادرة الآن".

وأضاف بايدن " الأمر ليس مثل التعامل مع منظمة إرهابية. نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم. الموقف مختلف للغاية ، وأن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة".

من جهة اخرى ، اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا بان الولايات المتحدة لن تستطيع إجلاء المواطنين الأمريكيين حال حدوث عمل عسكري روسي في أي مكان في أوكرانيا " .

وفقا لتقييمات االاستخبارات والجيش الأمريكي ، فإن الجيش الروسي قد يقوم بغزو واسع النطاق بالدبابات التي من المحتمل أن تتمكن من الوصول إلى العاصمة كييف في غضون 48ساعة .

يشار إلى أن روسيا نفت مرارا نيتها غزو اوكرانيا ، وبررت حشد قواتها على الحدود بزيادة نفوذ حلف شمال الأطسي (الناتو) في اوكرانيا ، الذي تعتبره تهديدا لأمنها.