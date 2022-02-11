 وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الجيبوتي ويستعرضان العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
الجمعة 11 فبراير 2022 5:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الجيبوتي ويستعرضان العلاقات الثنائية

فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية السعودي
فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية السعودي
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 4:46 م | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 4:46 م

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء اليوم الجمعة، ثمن الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال ما أبداه وزير خارجية جيبوتي من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك