أردوغان: تركيا الآن تعيش كارثة كبيرة جدا جراء الزلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تعرضت للعديد من الزلازل أشهرها زلزال 1999، مؤكدًا أن الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا من أقوى الزلازل ولا يمكن مقارنته بأي زلزال سابق، حيث تضرر منه قرابة الـ20 مليون شخص ممن يعيشون في المناطق المنكوبة والمناطق المحيطة بها.

وأضاف الرئيس التركي في كلمته للشعب، السبت، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العديد من الولايات والمدن التركية تضررت جراء الزلزال المدمر، مشيرًا إلى أن الهزات الارتدادية أيضًا كانت قوية.

وتابع: «تركيا أصبحت في المرتبة الأولى من حيث الهزات الارتدادية بسبب هذا الزلزال الكبير» مؤكدًا أنه زار جميع الولايات المتضررة للاطمئنان على المصابين.

وأشار إلى أن تركيا الآن تعيش كارثة كبيرة جدًا جراء الزلزال، مؤكدًا أن العالم كله متضامن مع مصابي هذا الحادث الأليم.