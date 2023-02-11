انتشر مقطع فيديو، وُصف بالمؤثر، يوثق لحظة خروج مواطن سوري من تحت أنقاض بنايته التي انهارت بفعل الزلزال المدمر.



وشوهد في امقطع الفيديو، المواطن السوري وهو يخرج محتضنا ابنته بعد صمود استمر ثلاثة أيام كاملة تحت أنقاض البناية، في مدينة جنديرس بريف حلب.





وتلملم تركيا، وأيضا سوريا، جراحا مأساوية على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي، وترك وراءه حصيلة ضخمة من القتلى والحرجى والعالقين وعلى صعيد البنى التحتية المنهارة.



وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن تركيا، بتسجيل 20665 قتيلا، مقابل 3553 قتيلا في سوريا، علما بأن الإحصائين غير نهائيين وقابلين للزيادة على مدار الوقت.