أوكرانيا: الجيش لا يزال يحتفظ بالسيطرة على باخموت

يحتفظ الجيش الأوكراني بالسيطرة على باخموت، وهي بلدة رئيسية في شرقى أوكرانيا كانت في قلب اشتباكات عنيفة مع القوات الروسية منذ أسابيع.

وقال القائد العام فاليري زالوجني في اتصال هاتفي مع رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميلي: "على الرغم من الضغط المستمر من العدو، نواصل إبقاء باخموت تحت السيطرة واتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في خط الجبهة حول هذه المدينة".

وأضاف أن الوضع في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا متوتر وأن موسكو تستهدف المنطقة بما يصل إلى 50 هجوما يوميا.

وأوضح أن هناك أيضا معارك عنيفة حول بلدتي فوهليدار ومارينكا. وتابع: "في بعض أقسام الجبهة، تمكنا من استعادة المواقع التي فقدناها سابقا والحصول على موطئ قدم هناك".

وذكر أن ما تحتاجه قوات كييف هو قوة نيران صلبة، أي أسلحة وذخائر كافية.

وأوضح زالوجني أنه شكر ميلي على دعم واشنطن وأشاد بالجنرال الأمريكي لتفهمه للاحتياجات الأوكرانية في الحرب ضد روسيا والنصر.