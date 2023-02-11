جوريتسكا بديلا لكيميتش في تشكيل بايرن ميونخ أمام بوخوم

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استقر جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، على الدفع باللاعب ليون جوريتسكا بدلا من جوشوا كيميتش في مباراة الفريق المقبلة أمام بوخوم المقرر إقامتها اليوم السبت.

ويغيب كيميتش عن المباراة بسبب الإيقاف، بعدما حصل على بطاقة حمراء في المباراة أمام فولفسبورج التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وقال ناجلسمان في تصريحات تليفزيونية:" ليون لعب في نفس مركز كيميتش مرتين من قبل، ويعلم ما يجب عليه فعله، لديه إمكانات أخرى، فهو ليس لاعب خط وسط محوري فقط".

وأضاف:" بوخوم يلعب العديد من الكرات الطولية لمنتصف الملعب، نحتاج للاعب يمكنه السيطرة على تلك المنطقة".

في الوقت نفسه، يغيب لاعب خط الوسط ريان جرافنبرخ عن اللقاء.

وقال ناجلسمان :" سيشارك في المران يوم الأحد، وسيكون أحد الخيارات المتاحة أمام باريس سان جيرمان".

ويلتقي بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة أمام يونيون برلين صاحب المركز الثاني.

وشدد ناجلسمان على ضرورة أن يحافظ الفريق على تركيزه لأن النتيجة يمكن "دائما أن تؤثر على المباراة التالية".

وقال :" أداءنا في الغد يمكن أن يكون له تأثير على أدائنا في باريس".