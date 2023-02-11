أستاذ موارد مائية: السدود قد تشجع على حدوث الزلازل

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن «سد النهضة قريب من الأخدود الإفريقي العظيم»، منوهًا أنه يقع بالقرب من مكان شديد النشاط في شرق القارة الإفريقية داخل إثيوبيا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي احمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن سد تكيزي الإثيوبي المقام على نهر عطبرة، شهد انهيارًا أثناء البناء في عام 2007.

وذكر أن سد «جيبا 2» انهار مرتين خلال بنائه، كما أنه تعرض لانهيار جزء منه بعد 10 أيام من افتتاحه في شهر يناير لعام 2010، مرجعًا هذا الانهيار إلى الفيضانات الشديدة.

ولفت أستاذ الموارد المائية، إلى أن السدود الصناعية تتسبب في حدوث زلازل خفيفة لو كانت المنطقة مستقرة، كما يحدث في السد العالي، مؤكدًا أن السدود ليست السبب الرئيسي في الزلازل الحالية.

ونوه في الوقت نفسه، أن السدود تشجع على حدوث الزلازل؛ لأنها تزيد من معدل التشققات والفوالق، قائلًا إن تركيا بدأت إفراع سدودها بالفعل، خوفًا من حدوث زلازل أخرى متوقعة مستقبلًا.