مروان بابلو ورشا نحاس يجتمعان لأول مرة في برلين

تفتتح المطربة الفلسطينية رشا نحاس حفل مغني الراب المصري مروان بابلو في العاصمة الألمانية برلين، مساء يوم الخميس المقبل.

وتعد هذه الحفلة هي أولى حفلات بابلو في أوروبا ويبدأ بها جولته العالمية الأولى في أنحاء القارة، في حين تعد تتويجا لاحتفال رشا نحاس بإطلاق ألبومها الجديد "أمرات"، عقب النجاح الجماهيري لتقديمها مؤخرا حفلين كاملين العدد في برلين وهامبورج.

ويضم ألبوم رشا نحاس في جعبته 12 أغنية كتبت جميع أغانيه في برلين، ويشهد دويتو مميز مع المطربة المصرية دينا الوديدي عبر أغنية "طيور"، وتم تسجيلها بين الجولان المحتلة والعاصمة الألمانية برلين والعاصمة المصرية القاهرة، بجانب دويتو آخر مع المطربة الفلسطينية تيريز سليمان عبر أغنية "رياح الجنوب"، كما يضم فيديو كليب مصور لأغنية رشا "حبيتك"، والتي تم تصويرها في العاصمة الألمانية وتجسد خلالها معاني الصداقة والحياة اليومية مع مشاعر الأمل والخذلان واليأس والسعادة، ويعد ثاني الكليبات المصورة في الألبوم بعد كليب الأغنية الرئيسية "أمرات".

وتقدم رشا نحاس توليفة من المشاعر والحكايات الحقيقية خلال ألبومها الجديد "أمرات"، أول ألبوماتها باللغة العربية بعد اعتيادها تقديم أغانيها باللغة الإنجليزية، ينقسم الألبوم لنصفين، تدور حكايات النصف الأول حول الاغتراب والبعد، الحياة في المدينة الأوروبية والتحديات التي واجهتها خلال أزمة الوباء، حيث يتسع هذا القسم من الألبوم للأصوات الإلكترونية.

وفي حين يرتكز النصف الآخر على مشاعر الغربة بعيدا عن وطنها، حيث استقرت في برلين بعيدًا عن عائلتها، وكانت تتوق إلى المناظر الطبيعية الريفية والعودة إلى الطبيعة التي ربيت بها، مع وجود القيثارات الكلاسيكية والكهربائية في جوهره، فإن أسلوب كتابة الأغاني الذي تتميز به نحاس يرافقه غناء رقيق ومجموعة واسعة من الإيقاعات والآلات.