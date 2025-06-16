وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات بالقتل والمطاردة إلى شخص يشتبه في قتله لنائبين في مينيسوتا

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات بالقتل والمطاردة إلى شخص يشتبه بضلوعه في قتل نائبين بالرصاص في ولاية مينيسوتا.

وصرّح مدعٍ اتحادي بأن المتهم كان يعتزم مهاجمة نائبين آخرين في الليلة ذاتها، حيث توجّه إلى منزليهما لتنفيذ مزيد من الهجمات.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، جوزيف طومسون، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن أحد النائبين لم يكن في المنزل عند وصول المشتبه به، بينما غادر الأخير المنزل الآخر بعد وصول الشرطة.

وسلم المشتبه به ويدعى "فانس بولتر"، 57 عاماً، نفسه للشرطة أمس الأحد، بعد أن عثرت عليه في إحدى الغابات القريبة من منزله، وذلك عقب عملية مطاردة مكثفة بدأت فجر السبت قرب مدينة مينيابوليس.

وتتهم السلطات بولتر بانتحال صفة رجل شرطة، وقتل رئيسة مجلس نواب ولاية مينيسوتا السابقة الديمقراطية ميليسا هورتمان وزوجها مارك في منزلهما فجر السبت، في إحدى ضواحي شمال مينيابوليس.

وقالت السلطات، إنه أطلق النار أيضا على السيناتور الديمقراطي جون هوفمان وزوجته إيفيت، وأصابهما بجروح، في منزلهما الذي يبعد نحو 15 كيلومتراً.

ويواجه بولتر تهماً اتحادية بالقتل والمطاردة، بالإضافة إلى تهم على مستوى الولاية، من بينها القتل العمد والشروع فيه.