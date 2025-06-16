وزير الأوقاف يشهد ختام برنامج الوعي الوطني لتنمية مهارات شباب الأوقاف بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم

الأزهري: البرنامج يهدف لتعزيز الانتماء الوطني وتنمية الوعي المجتمعي لدى الشباب



شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "الوعي الوطني لتنمية مهارات وقدرات شباب الأوقاف"، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، بحضور عدد من قيادات الوزارة وشخصيات وطنية وقانونية بارزة.

أكد وزير الأوقاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتنمية الوعي المجتمعي لدى الشباب، مشددًا على أن المعرفة تمثل ركيزة أساسية لنهضة الأمة، وأن صاحب الهمة لا يعرف سقفًا لطموحه. كما أشار إلى أن طلب العلم شرف عظيم باعتباره ميراث النبوة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ برامج نوعية لبناء وعي الشباب وتوسيع مداركهم، دعمًا لتوجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري على أسس علمية ووطنية راسخة.

وقدّم الوزير الشكر إلى المحكمة العربية للتحكيم وكل المؤسسات الداعمة لتنوير عقول الشباب وبناء وعيهم، مثمنًا جهود رئيس المحكمة في تنظيم الدورة، التي تُعد ركيزة أساسية في تمكين شباب الوزارة من أداء رسالتهم الدعوية والمجتمعية.

أشاد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق، بكلمة وزير الأوقاف وما تضمنته من فكر مستنير ووعي بقضايا الشأن العام، مؤكدًا أن مصلحة الوطن يجب أن تتصدر أولويات الجميع، والعمل بإخلاص لحمايته واستقراره.

من جانبه، أثنى اللواء طارق نصير، نائب رئيس البرلمان العربي، على الجهود المبذولة من وزير الأوقاف في تطوير أداء الوزارة، مؤكدًا أنه يحظى بثقة القيادة السياسية، وأن عمله محل تقدير واسع.

كما عبّر النائب يسري المغازي، عضو المحكمة وعضو مجلس النواب، عن اعتزازه بما تبذله الدولة من جهود في الاستثمار بقدرات أبنائها، مشيرًا إلى أن مصر تنهض بسواعد مخلصة في مختلف القطاعات.

وأكد المستشار سيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق النهضة المنشودة، معتبرًا أن التعاون بين الجهات الوطنية هو السبيل الأنجح لرفعة الوطن واستدامة تطوره.

في ختام اللقاء، تم تكريم الأئمة المشاركين في الدورة ومنحهم شهادات تقدير، كما أهدى المستشار فاروق سلطان درع المحكمة العربية للتحكيم إلى وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في دعم قضايا الوعي الوطني وتنمية قدرات الشباب وتعزيز الفكر المستنير في المجتمع.

يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها وزارة الأوقاف، بهدف تأهيل الكوادر الشابة بالمهارات الفكرية والوطنية اللازمة لأداء دورهم الفاعل في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم الانتماء الوطني ومفاهيم المواطنة والحقوق والواجبات، إلى جانب دعم أدوار مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات المجتمعية الراهنة.