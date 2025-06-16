خالد وليد ينضم لنادي يوروفارم بيلستر المقدوني

أعلن فريق يوروفارم بيلستر المقدوني لكرة اليد، تعاقده مع الدولي المصري خالد وليد، قادمًا من فريق بشكتاش التركي.

وكتب النادي المقدوني عبر موقعه الرسمي: «يسرنا أن نعلن عن لاعبنا الجديد في مركز الهجوم للموسم القادم، اللاعب الدولي المصري خالد وليد، قادمًا من بطل الدوري التركي بشيكتاش إلى مقدونيا».

وأضاف النادي في بيانه: «أثبت خالد وليد، البالغ من العمر 26 عامًا، جدارته في صفوف المنتخب المصري، وكان أحد أفضل لاعبي الفريق التركي في كأس أوروبا لكرة اليد هذا الموسم».

واختتم البيان: «تطور مستواه بشكل ملحوظ مع أفضل منتخب إفريقي، بعد انضمامه إلى المنتخب الوطني قبل بضع سنوات، ومن المتوقع أن يشارك لأول مرة مع الفريق الجديد في بداية الاستعدادات لموسم 2025/2026 الشهر المقبل في بيتولا».

ومن المتوقع أن يشارك يوروفارم في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسيلعب خالد وليد بجوار محمد ممدوح هاشم الذي يلعب في صفوف يوروفارم منذ العام الماضي.