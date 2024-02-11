قصف إسرائيلي على البوابة الرئيسية لمستشفى الأمل في محافظة خانيونس

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن جيش الاحتلال استهدف البوابة الرئيسية لمستشفى الأمل في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجمعية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن الاستهداف أدى إلى أضرار في المبنى وخروج إحدى سيارات الجمعية عن الخدمة، وهي السيارة الوحيدة المتوفرة بعد أن أخرج الاحتلال كافة السيارات عن الخدمة.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و176 شهيدًا و67 ألفًا و784 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و173 جريحًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.