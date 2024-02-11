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وزير الخارجية الفرنسي: الوضع في غزة غير مبرر

وكالات
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 11:11 ص | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 11:11 ص

أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، عن اعتقاده بأن الوضع الحالي في قطاع غزة «غير مبرر».

وأشار سيجورنيه إلى أنه بعد السابع من أكتوبر، بدأ المجتمع الإسرائيلي في تغيير وجهة نظره، وأضاف أنه فهم ذلك جيدًا أثناء زيارته للمنطقة، وفق وكالة سبوتنيك.

وأكد الوزير الفرنسي أن الوضع في غزة غير مبرر، وأشار إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، رغم تقديره لما سمّاها «صدمة الإسرائيليين».

وأسفر العدوان على غزة حتى الآن عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

وخلف العدوان، كارثة إنسانية جسيمة نتيجة لتفاقم الأمراض وانعدام الغذاء وسط المدنيين العزل.


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