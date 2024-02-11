يقدم المخرج محمد يوسف المنصور، مسرحية "روبيك" لمنتخب مسرح جامعة بني سويف، في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، على مسرح الشباب والرياضة.

ويأتي العرض ضمن منافسات الموسم الثاني عشر لمهرجان "إبداع"، في مجال العروض المسرحية، والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

والعرض اقتباس عن مسرحية "زيارة السيدة العجوز" برؤية معاصرة حديثة، بتناول مختلف يتناسب مع طبيعة المتفرج المعاصر.

ويُعد هذا العرض هو المشاركة الثالثة ليوسف المنصور في مهرجان إبداع، والعرض من كتابته وإخراجه.

ويشارك في بطولته الفنانين الشباب ريهام عبد النبي، وكريم خالد، وميرا أشرف، وندى وليد، وأحمد محمد علي، ومارينا عبده، وخالد ناجي، وفادي عزت، وأسامة طلعت، وعبد الرحمن وأشرف، ومروان جاد، وأحمد مصطفى، وشهد محمود، وملك البنا، وشهد جمال خليفة، وحسام حسن وعبد الرحمن سامي، وإبرام أسامة، وأمل حسن.