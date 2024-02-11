 قيادي بحركة حماس: مصر لم تمارس أي ضغوط علينا في مفاوضات وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيادي بحركة حماس: مصر لم تمارس أي ضغوط علينا في مفاوضات وقف إطلاق النار

هديل هلال
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 11:37 م
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، إن مصر لم تمارس أي ضغوط على الحركة في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن «إسرائيل تحاول ممارسة الضغوط على الحركة بالقوة العسكرية والقتل والمجازر، لكنها لم تنجح في زحزحتها عن موقفها».

وأكمل: «أنا أعتقد أنهم وصلوا إلى قناعة أن القوة العسكرية والإكراه والإجبار لن يستطيعوا كسر صمود الشعب الفلسطيني وإرادة المقاومة، نحن ضحينا ودفعنا ثمنًا كبيرًا ومؤلمًا من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، وتدمير جزء كبير من قطاع غزة».

وأشار إلى أن «الهدف الرئيسي من تلك التضحية هو تحرير أرض فلسطين من الاحتلال، و75 عامًا من العذاب والهوان والغطرسة والجبروت»، مؤكدًا: «نحن لسنا عرضة للضغوط من الأمريكان أو الجانب الإسرائيلي».

ولفت إلى أن «حماس لا يمكن أن تقدم تنازلات تحت الضغط»، قائلًا إن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أي من أهدافها الثلاثة؛ إطلاق سراح المحتجزين، والقضاء على حماس، وفرض واقع جديد في غزة، رغم كل الإمكانيات الضخمة والدعم الأمريكي والغربي.

واستطرد: «رغم الوحشية والنازية لم يتمكنوا من تحرير أسير إلا بالتفاوض وبعد الاستجابة لشروط المقاومة، واستخدام الضغوط على حماس والمقاومة لن يفلح في إعطائهم أي إنجاز على الأرض».

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