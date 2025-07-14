فيفا: خسارة لقب مونديال الأندية لن يضر شعبية باريس سان جيرمان

تعرض باريس سان جيرمان الفرنسي لخسارة قاسية ومفاجئة في نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة صفر/3 أمام تشيلسي الإنجليزي، أمس الأحد، لكنه سيعود إلى بلاده مرفوع الرأس بعد موسم استثنائي انتهى بطريقة دراماتيكية.

وأشاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا) بأداء الفريق الفرنسي في البطولة، معتبرة أنها كانت بطولة استثنائية للفريق ووضعت ختاما مميزا لموسم مذهل أكتسب خلاله النادي الباريسي قاعدة جماهيرية عالمية كبيرة.

ودلل (فيفا) على ذلك بأن الفريق الفرنسي بات لديه الآن أكثر من 150 ناديا رسميا للمشجعين حول العالم من بوسطن الأمريكية إلى بيروت اللبنانية، ومن مونتيري المكسيكية إلى ماناوس البرازيلية.

وتابع أن باريس سان جيرمان أنشأ مقرا مؤقتا له في شارع "ميلروز" الشهير في لوس أنجليس، متيحا بذلك الفرصة لجماهير الفريق في كاليفورنيا للقاء والانغماس في ثقافة النادي وتاريخه.

وبفضل وجود 18 ناديا رسميا للمشجعين في الولايات المتحدة الأمريكية، اقترب أبطال أوروبا من ملء مدرجات ملعب روز بول في باسادينا، حيث بلغ عدد الحضور 619ر80 متفرجا خلال مباراتهم الافتتاحية في البطولة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقدم باريس سان جيرمان موسما استثنائيا في 2024/2025، حيث فاز بالثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الرابطة المحترفة، قبل أن يحقق اللقب التاريخي في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز ساحق على إنتر ميلان الإيطالي 5/صفر في النهائي.