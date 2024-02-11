حلفاء لإسرائيل يحثون نتنياهو على إعادة النظر في الهجوم البري على رفح

حذر حلفاء لإسرائيل من أن "كارثة إنسانية لا توصف" ستتكشف إذا كان هناك غزو لرفح، المدينة الجنوبية في غزة، التي فر إليها مئات الآلاف من المدنيين من القصف الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه "قلق للغاية" من احتمال شن هجوم عسكري، في حين قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "هجوما إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا توصف".

كما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، عن قلقه بشأن التكلفة المدنية لمثل هذه الحملة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن أخبر نتنياهو أن إسرائيل "يجب ألا تمضي قدما دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص يحتمون هناك".

وذكرت حماس أن أي عمل عسكري في رفح سيعني إنهاء المحادثات بشأن اتفاق الرهائن.