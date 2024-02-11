الرئيس الألماني يبدأ زيارة رسمية لقبرص غدا

يبدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، غدا الاثنين، زيارة رسمية لجمهورية قبرص تستغرق يومين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس ألماني للدولة المتوسطية العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما.

وبحسب بيان المكتب الرئاسي في برلين، فإن شتاينماير يهدف بهذه الزيارة إلى الإعراب عن تقديره للشراكة الوثيقة والموثوقة مع الدولة الجزيرة.

وتأتي زيارة شتاينماير لقبرص بناء على دعوة من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي يعتزم إقامة مراسم استقبال رسمية لنظيره الألماني.

يذكر أن جزيرة قبرص مقسمة إلى جزء يوناني في الجنوب وجزء أصغر، قبرصي-تركي، في الشمال وذلك منذ انقلاب عسكري يوناني وغزو تركي في عام 1974. ولم يتم الاعتراف بشمال قبرص كدولة مستقلة إلا من جانب تركيا فقط. وتخضع المنطقة العازلة بين الشطرين لمراقبة من قبل جنود حفظ سلام أمميين.

وكان الاتحاد الأوروبي ضم قبرص (الجنوبية) في عام 2004 ومع ذلك لا تسري قوانين التكتل ولوائحه إلا في الشطر الجنوبي فقط من الجزيرة رغم أنه يعتبر أن كل الجزيرة هي جزء من أراضيه، نظرا لعدم اعترافه بجمهورية شمال قبرص. وفشلت كل الجهود الدولية العديدة التي تم بذلها حتى الآن لتوحيد شطري الجزيرة.

ويعتزم شتاينماير خلال محادثاته السياسية مع الرئيس خريستودوليدس ورئيسة البرلمان أنيتا ديميتريو التوضيح، أن ألمانيا ترى أنه هناك طرقا للقيام بعملية بناءة من أجل التوصل إلى حل لمسألة التقسيم وأنها على استعداد لدعم هذه العملية.

كانت الحكومة الألمانية قررت مؤخرا دعم قوات حفظ السلام الأممية في قبرص لأول مرة بـ 15 شرطيا ألمانيا سيسهمون مستقبلا في مراقبة المنطقة العازلة البالغ طولها 180 كيلومترا.