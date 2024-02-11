إيران تحيي الذكرى الـ45 للثورة الإسلامية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحيا الملايين من الإيرانيين الذكرى الـ45 للثورة الإسلامية 1979، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

وأظهرت الصور التلفزيونية حشودا من المواطنين في شوارع العاصمة طهران اليوم الأحد، مع عناصر من قوات الأمن ورجال الدين الذين كانوا يشاركون في مسيرات في مختلف أنحاء البلاد.

كما تم عرض صواريخ باليستية في طهران. وملأ بحر من الأعلام الشوارع التي شهدت الاحتفالات التي نظمتها الدولة، بينما تم إطلاق البالونات في ميدان الحرية.

وكرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مناشداته للحكومات الأخرى بعزل إسرائيل، وقال إنه يجب طردها من الأمم المتحدة بسبب استمرار حربها في غزة.

وقال رئيسي أمام آلاف المناصرين: "إن قطع العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني هو الطریق لتدمیر الكیان الصهيوني ومنع هذا الکیان من ارتكاب الجرائم".

وأضاف: "إيران تقترح طرد الکیان الصهيوني من الأمم المتحدة. فكيف يمكن لكيان انتهك 400 بيان وقرار للمنظمات الدولية أن يلتزم بمواثيق وقرارات الأمم المتحدة؟".

وقال رئيسي: "لقد شن العدو حروبا عسكرية واقتصادية وإعلامية ونفسية ومؤخرا حربا ترکیبیة لإيقاف الشعب الإيراني، لكن الشعب الإيراني خرج منتصرا من كل هذه الساحات وخيب آمال العدو".

وأكد: "لغة التهديد قد تم تهميشها تماما ولم يعد أحد يقول إن الخيار العسكري مطروح على الطاولة فيما يتعلق بإيران ولا يفكر في العدوان على هذا البلد".

يذكر أنه في فبراير 1979، أدت ثورة بقيادة الخميني لانهيار الملكية.