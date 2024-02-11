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توج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره النيجيري في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وأكمل المنتخب الإيفواري المعجزة بتتويجه بلقب أمم إفريقيا 2023، بعد تأهله ضمن أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات.

افتتح أهداف المباراة منتخب نيجيريا عن طريق لاعبه ويليام إيكونج في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور الخضراء بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك اللاعب الإيفواري فرانك كيسي هدف التعادل في الدقيقة 62، ليعادل منتخب كوت ديفوار النتيجة أمام نظيره النيجيري.

فيما أضاف المهاجم الإيفواري سباستيان هالر الهدف الثاني في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بفوز كوت ديفوار بهدفين لهدف.

وسبق لمنتخب كوت ديفوار أن توج بلقب كأس أمم إفريقيا في مناسبتين عامي 1992 و 2015، قبل أن يفوز باللقب للمرة الثالثة مساء الأحد.