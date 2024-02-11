 فوز المحافظ ألكسندر ستوب في جولة الإعادة للرئاسة الفنلندية - بوابة الشروق
الأحد 11 فبراير 2024 11:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فوز المحافظ ألكسندر ستوب في جولة الإعادة للرئاسة الفنلندية

د ب أ
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 10:10 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 10:10 م

فاز رئيس الوزراء المحافظ السابق ألكسندر ستوب، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفنلندية، حيث تفوق بفارق ضئيل على وزير الخارجية السابق والسياسي المنتمي إلي حزب الخضر بيكا هافيستو.

وحصل ستوب على 51.7% من أصوات الناخبين مقابل 48.3% لهافيستو، وفقا لهيئة الإذاعة العامة "إيل" بعد فرز 98% من الأصوات.

وقدم هافيستو التهنئة لستوب على فوزه في الانتخابات.

ويتولى ستوب مهام منصبه اعتبارا من أول مارس المقبل، خلفا للرئيس الحالي ساولي نينيستو، الذي أكمل فترتين مدة كل منهما ست سنوات، ولا يسمح له بالترشح لولاية أخرى.

ويتم انتخاب الرئيس الفنلندي بشكل مباشر وهو يتمتع بصلاحيات كبيرة في السياسة الخارجية والأمنية، إلى جانب منصبه الشرفي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك