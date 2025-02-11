ترامب يعلق على إمكانية تقديم ضمانات للأردن بعدم ضم إسرائيل للضفة الغربية: الأمر سينجح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجيبًا على سؤاله بما إذا كان سيعطي ضمانات للأردن بعدم ضم إسرائيل للضفة الغربية، إنه يعتقد أن الأمر سينجح.

وأضاف خلال مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث عن هذا الأمر مع العاهل الأردني وسيتحدث عنه مرة أخرى، موضحًا أن الأمور تتم بشكل جيد.

وأشار إلى أن هناك آخرين ناقشوه في هذه الأمور، مكرِّرا أن مسألة الضفة ستنجح.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله لدى وصولهما إلى مقر البيت الأبيض.