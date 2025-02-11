تُقام اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للمنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد، والتي يشارك بها 8 أندية هي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهليوبوليس والزهور.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة في أبرز مباريات الجولة الثانية، بينما يلتقي الزمالك مع هليوبوليس.

وتُلعب المرحلة الثانية بنظام دوري من دورين ذهابًا وإيابًا، من 7 فبراير الجاري إلى 8 أبريل المقبل، ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

ويأتي جدول مباريات الجولة الثانية كما يلي:

سموحة × الأهلي - 6 مساء - صالة سموحة

طلائع الجيش × البنك الأهلي - 6 مساء - صالة طلائع الجيش

الزهور × سبورتنج - 6 مساء - صالة الزهور

هليوبوليس × الزمالك - 7 مساء - صالة نادي هليوبوليس بالشروق.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، ويليه الأهلي في المركز الثاني بـ 9 نقاط، بينما ينفرد طلائع الجيش بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، وسموحة في المركز الرابع بـ 6 نقاط، ويأتي البنك الأهلي خامسا بـ 4 نقاط، بينما سبورتنج في المركز السادس بـ 3 نقاط، أما هليوبوليس فيتجمد رصيده عند نقطة واحدة بالمركز السابع، ويتذيل الزهور الترتيب بدون رصيد من النقاط.