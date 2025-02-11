 وزارة الصحة الأوغندية تؤكد إصابة 9 حالات بفيروس الإيبولا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الصحة الأوغندية تؤكد إصابة 9 حالات بفيروس الإيبولا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 1:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 1:25 م

أكدت وزارة الصحة الأوغندية إصابة تسع حالات بفيروس الإيبولا، كما أعلنت أن أكثر من 260 شخصا ربما تواصلوا مع المصابين تم وضعهم في الحجر الصحي ضمن جهود احتواء التفشي.

ويعرف الفيروس بأنه المتحور السوداني من الإيبولا.

وأعلنت السلطات الصحية تفشي الفيروس في أوغندا نهاية يناير، بعد وفاة ممرض مصاب بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن الممرض -32 عاما- تلقى العلاج لمدة خمسة أيام في مستشفى بالعاصمة كامبالا. ولم يتضح في البداية أين أصيب بالفيروس.

وأضافت الوزارة "تتلقى بقية الحالات الثمانية العلاج الطبي، وهي في حالة مستقرة".

وقد بدأت اختبارات لقاح ضد المتحور السوداني للفيروس مطلع الشهر الجاري. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذه أول محاولة لاختبار فعالية لقاح ضد هذا المتحور.

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