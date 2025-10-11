مبابي يخضع لفحوصات طبية وارتياح في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن خضوع الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، لفحوصات طبية صباح اليوم السبت، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أذربيجان في تصفيات كأس العالم.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن مبابي أجرى فحوصات على كاحله، وأظهرت النتائج أن الإصابة ليست خطيرة أو مقلقة، مما أثار ارتياحًا كبيرًا داخل أروقة ريال مدريد.

وأضاف رومانو: "يتوقع الجهازان الفني والطبي في ريال مدريد أن يكون مبابي جاهزًا للمشاركة خلال الأسبوع المقبل، في ظل تحسن حالته واستجابته السريعة للعلاج".

وكان مبابي قد غادر مباراة فرنسا أمام أذربيجان في الدقيقة 83 متأثرًا بإصابة في الكاحل الأيمن، رغم مساهمته في الفوز بثلاثية نظيفة بعدما سجل هدفًا وصنع آخر.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا غياب مبابي عن مواجهة أيسلندا المقبلة، وعودته إلى ناديه ريال مدريد لاستكمال برنامجه العلاجي.

يُذكر أن هدف مبابي الأخير أمام أذربيجان رفع رصيده إلى 53 هدفًا مع المنتخب الفرنسي، ليقترب من تحطيم رقم أوليفييه جيرو، الهداف التاريخي للديوك برصيد 57 هدفًا.