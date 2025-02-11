 رجال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق غابات بجنوب غرب باكستان - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 فبراير 2025 3:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

رجال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق غابات بجنوب غرب باكستان

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 3:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 3:32 م

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن المئات من رجال الإطفاء المدعومين بالمعدات الثقيلة يحاولون إخماد حرائق غابات في جنوب غرب باكستان منذ 36 ساعة، تهدد أماكن المعيشة والثروة الحيوانية.

وقال أحد المسؤولين المحليين المعنيين بشؤون البيئة إسلام بوزدار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الحرائق غير المعتادة التي تمتد في الجبال بمنطقة كوهلو بإقليم بلوشستان، بدأت مطلع الأسبوع ،بعد عدة أشهر من الجفاف الناجم عن التغير المناخي.

وقال مسؤول آخر يدعى أمين مينجال إن الحرائق الأرضية التي بدأت من الأراضي العشبية تمتد الآن إلى الآلاف من الأفدنة من الغابات الكثيفة، في الوقت الذي تعرقل فيه الرياح جهود رجال الإطفاء.

وقالت هيئة الأرصاد إن حرائق الغابات غير شائعة الحدوث خلال فصل الشتاء بسبب الأمطار، ولكن العامين الماضيين اتسما بالجفاف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك