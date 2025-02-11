رجال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق غابات بجنوب غرب باكستان

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن المئات من رجال الإطفاء المدعومين بالمعدات الثقيلة يحاولون إخماد حرائق غابات في جنوب غرب باكستان منذ 36 ساعة، تهدد أماكن المعيشة والثروة الحيوانية.

وقال أحد المسؤولين المحليين المعنيين بشؤون البيئة إسلام بوزدار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الحرائق غير المعتادة التي تمتد في الجبال بمنطقة كوهلو بإقليم بلوشستان، بدأت مطلع الأسبوع ،بعد عدة أشهر من الجفاف الناجم عن التغير المناخي.

وقال مسؤول آخر يدعى أمين مينجال إن الحرائق الأرضية التي بدأت من الأراضي العشبية تمتد الآن إلى الآلاف من الأفدنة من الغابات الكثيفة، في الوقت الذي تعرقل فيه الرياح جهود رجال الإطفاء.

وقالت هيئة الأرصاد إن حرائق الغابات غير شائعة الحدوث خلال فصل الشتاء بسبب الأمطار، ولكن العامين الماضيين اتسما بالجفاف.