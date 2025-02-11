أحمد كريمة بعد حديث شريف مدكور عن عذاب القبر: الغيبيات ليست مجالا للفلسفة

دعا الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى عدم الخوض في الغيبيات بجدليات أو فلسفات، مشددًا على ضرورة الاكتفاء بما ورد في الشرع في هذا الشأن.

واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، بقوله عز وجل «ولا تقف ما ليس لك به علم»، قائلا إن الأولى بالإنسان أن يشغل نفسه والآخرين بعالم الشهادة، أما الغيبيات والسمعيات فنقف عند ما ورد في الشرع .

وأضاف أن «من يتحدثون عن حساب القبر أو الجزاءات الأخروية، الأولى بهم أن يفكروا فيما يصنعونه لهذا المصير»، موضحا أن «سؤال القبر ورد به أحاديث آحاد تبين أن الميت إذا وضع في قبره سئل (من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟)».

وأشار إلى أن هذه الأمور جاءت عن الشرع، وما على الإنسان إلا التسليم بها والإكثار من الأعمال الصالحة استعدادًا لهذا اليوم، متابعا: «مسألة وجود نماذج من العذاب أو النعيم في القبر قد حدث بها بعض اللبس».

وأوضح أن الزمن نسبي عند الله تعالى فليس عنده ماض ولا مضارع ولا مستقبل كما قال في سورة النحل «أتى أمر الله فلا تستعجلوه»، متابعا «التخيل أن جزاء الآخرة سينتقل إلى القبر هي مجرد نماذج، ونعذر الذين أثبتوها؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (القبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار».

وأثار الإعلامي شريف مدكور، الجدل بعد حديثه عن عذاب القبر، مستشهدا بالآية الكريمة: «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة»، مشيرا إلى أن الآية لم تذكر أي عذاب أو نعيم في القبر، وإنما يتم الحساب يوم القيامة.

ورد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد الانتقادات التي وجهت إليه: «أنا اتكلم في الدين براحتي واقول اللي أنا عاوزه مادام مش باكفر حد والحاجة الوحيدة اللي مش من حق مخلوق يقول لي متتكلمش فيها هي ديني».