محافظ شمال سيناء: العديد من الفلسطينيين الذين أكملوا علاجهم في مصر عادوا إلى غزة بسلام

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن معبر رفح تم فتحه منذ 2 فبراير، مؤكدًا أن الاستعدادات المصرية مستمرة منذ فترة طويلة لضمان مرور آمن للمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إدارة المعبر تتم عبر غرفة أزمة تضم ممثلين عن جميع وزارات الدولة والأجهزة الأمنية، بما يتيح متابعة كل التفاصيل منذ وصول المرضى وحتى نقلهم للمستشفيات.

وأوضح أن الخطة الصحية تشمل 3 مسارات رئيسية: محافظة شمال سيناء، والمحافظات القريبة، ومستشفيات القاهرة، مع وجود نقاط طبية داخل المعبر وأطقم دعم نفسي للأطفال والمرضى.

وأشار المحافظ إلى أن العديد من الفلسطينيين الذين أكملوا علاجاتهم في مصر عادوا إلى قطاع غزة بسلام، مؤكداً أن كل الحالات تُنقل وفق كشف مسبق لتسهيل الإجراءات.

وأكد مجاور أن الهلال الأحمر المصري يلعب دوراً محورياً في دعم المرضى ومرافقيهم، من النقل الطبي إلى الدعم النفسي، لضمان تكامل الخدمات المقدمة داخل المعبر.