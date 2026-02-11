تخريج 100 متحرر من الأمية ضمن مشروع نوّر حياتهم في قنا

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الأربعاء، احتفالية تخريج 100 من الدارسين المتحررين من الأمية، ضمن أنشطة مشروع «نوّر حياتهم» الذي تنفذه مؤسسة صناع الحياة تحت مظلة برنامج «لا أمية»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبشراكة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار دعم جهود الدولة نحو تمكين المواطنين وترسيخ الحق في التعليم.

واستُهلت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته جلسة حوارية لعدد من المتحررين من الأمية، عرضوا خلالها تجاربهم الشخصية وكيف أسهمت رحلة التعلم في تحسين فرص العمل وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع، وفتح آفاق جديدة أمامهم لبناء مستقبل أفضل.

وأكد نائب محافظ قنا، أن ملف محو الأمية يأتي في صدارة أولويات المحافظة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية البشرية، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة وتحقيق التكامل مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التعليم غير النظامي.

وأشار إلى أن قصص النجاح التي يقدمها المتحررون من الأمية تمثل نموذجًا ملهمًا للإرادة والتغيير، موضحًا أن التعليم يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو حياة أكثر استقرارًا وإنتاجية، ومشاركة إيجابية في المجتمع.

وأضاف أن مشروع «نوّر حياتهم» يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية في مواجهة الأمية، من خلال تطبيق أساليب تعليمية مرنة تعتمد على المتطوعين وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ ثقافة التعلم المستمر.