مبادرة لتحويل بؤر النفايات إلى مساحات خضراء في قنا

نفذت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو التابعة لمركز ومدينة قنا حملة تجميل تحت شعار "معا لتشجير أولاد عمرو"؛ في إطار الاهتمام بالمظهر الحضاري والارتقاء بالمنظومة البيئية، ضمن رؤية "مصر 2030".

ومن جانبه، ثمَن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الجهود المبذولة في المبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرات تعكس وعيا وطنيا بأهمية الحفاظ على البيئة، وأن التوسع في المساحات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة.

بدوره، أوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو نجحت في تجميل وتشجير ثالث موقع كان مخصصا لتجمع النفايات سابقا؛ وذلك ضمن فعاليات المبادرة الطموحة التي أطلقتها الوحدة منذ شهر تحت شعار "معا من أجل تشجير أماكن تجمعات القمامة بقرية أولاد عمرو".

وتابع أنور، أن هذه الأعمال تأتي تماشيا مع رؤية القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالمنظومة البيئية وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على القرى، بما يضمن بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم إزالة كل تراكمات القمامة من النقاط المستهدفة ونقلها إلى المقالب العمومية، وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في الأماكن التي تم تنظيفها لمنع عودة التجمعات مرة أخرى، مع استمرار العمل ليشمل كل نقاط تجمع القمامة بالقرية تباعا وفق الجدول الزمني للمبادرة.

ووجه أنور، الشكر والتقدير لكل القائمين على إنجاح هذه المبادرة، مع الإشادة بدور العمال، والسائقين، والفنيين، الذين واصلوا العمل بجد وإتقان، مشيرا إلى أن المجهود الرائع الذي بذلوه هو الركيزة الأساسية في تحقيق هذا المظهر المشرف للقرية.