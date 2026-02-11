 العراق.. اعتقال والي الأنبار وكشف شبكة دعم إرهابية خطيرة - بوابة الشروق
الأربعاء 11 فبراير 2026 6:46 ص القاهرة
العراق.. اعتقال والي الأنبار وكشف شبكة دعم إرهابية خطيرة

القوات العراقية
وكالات
نشر في: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 6:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 6:22 ص

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية معقدة في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز أرشد الحاكم، في بيان، إنه "تم تفكيك خلية إرهابية معقدة في محافظة الأنبار بعد جهد استخباري استمر أكثر من عام كامل".

وأضاف أنه "تم إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المكنّى (أبو أيمن الراوي) الذي شغل ما يُسمّى بوالي الأنبار متلبسا وهو يرتدي حزاما ناسفا قبيل تنفيذ مخططاته".

وأشار الحاكم إلى أن "التحقيقات قادت إلى إلقاء القبض على إرهابيين آخرين، بينهم مسؤولون عن النقل والدعم اللوجستي وتصنيع الطائرات المسيرة المفخخة وإدارة الملف الكيمياوي داخل الكيان الإرهابي".

وتابع أنه "تم إنهاء تهديد ما يسمى بأمني الأنبار بعد محاصرة مقره مع اثنين من مرافقيه، حيث أقدموا على تفجير أنفسهم أثناء عملية المحاصرة".

واختتم الحاكم بالقول ان "العمل الاستخباري حين يدار بصمت ودقة يسقط أي مخططات قبل تنفيذها".


