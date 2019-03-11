السفير الأمريكي في أديس أبابا: خبراء أمريكيون يصلون الثلاثاء إلى موقع تحطم الطائرة الإثيوبية

ذكر السفير الأمريكي لدى إثيوبيا مايكل رينور اليوم الإثنين، أن ستة خبراء من المجلس الوطني لسلامة النقل والإدارة الطيران الأمريكية الاتحادية سوف يصلون إلى موقع الطائرة المنكوبة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية غدا الثلاثاء.

ونقلت هيئة "فانا" الإذاعية التابعة لإثيوبيا عن رينور قوله: "سوف تساعد شركة بوينج ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) الحكومة الإثيوبية في التحقيق. وسوف يساعد الانتربول في التعرف على هويات الضحايا".

وقال: "سوف يساعد العثور على الصندوق الأسود اليوم في تحديد سبب الحادث".

يشار إلى أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت أمس خلال رحلة من اديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي ، ولم ينج احد من ركابها البالغ عددهم 157 والذين كان من بينهم اشخاص من جنسيات مختلفة.