سياسي أوروبي بارز يزور رئيس وزراء المجر في بودابست غدا

أعلن المتحدث باسم الحكومة المجرية اليوم الاثنين عبر "تويتر" أن المرشح الأبرز لحزب الشعب الأوروبي في الانتخابات الأوروبية المقبلة مانفريد فيبر سيزور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست يوم غد الثلاثاء.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن فيبر سيحاول حل النزاع الذي قد يجعل أوربان على حافة الخروج من حزب الشعب الأوروبي.

ويشهد حزب الشعب الأوروبي، وهو تحالف يضم أحزاب تيار يمين الوسط في أوروبا، حاليا تحركات لاستبعاد حزب فيدس، الذي يتزعمه أوربان، بسبب مواقفه القومية المتطرفة والمشككة في الاتحاد الأوروبي ، ويمكن لحزب الشعب الأوروبي التصويت في 20 مارس الجاري على مستقبل حزب "فيدس" في التحالف.

يشار إلى أن المجر أطلقت مؤخرا حملة إعلامية حكومية عبر لوحات إعلانية وإعلانات في الصحف تقول إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورجل الأعمال الملياردير مجري المولد جورج سوروس يسعيان إلى فتح المجر أمام المهاجرين، وهو زعم نفته المفوضية الأوروبية وقوبل بانتقادات شديدة.