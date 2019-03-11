ترامب يسعى لزيادة الانفاق العسكري وسط تخفيضات واسعة في الميزانية

يتطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الانفاق العسكري وخفض الميزانية غير الدفاعية، في الوقت الذي يواصل فيه المطالبة بمليارات الدولارات من أجل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وتخطط الحكومة لإجراء استقطاعات في ميزانية الرفاهية والصحة وحماية البيئة والبرامج الفيدرالية الأخرى، بينما تزيد من الانفاق العسكري بحوالي 5 بالمئةـ ليصل إلى 750 مليار دولار.

وسوف تشهد ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية والمعونة الأمريكية، وكالة المعونة، خفضا بنسبة 23 بالمئة.

ويتوقع بشكل كبير أن ينحي أعضاء الكونجرس الأمريكي،الذين بيدهم السلطة المالية ، جانبا مقترح ترامب للميزانية بقيمة 4.7 تريليون دولار الذي تقدم به للكونجرس للعام المالي 2020.

ولا يهدف مقترح البيت الأبيض إلى توازن الميزانية الفيدرالية أثناء رئاسة ترامب، لكن إطلاق هذه العملية لكي تتحقق بعد 15 عاما .