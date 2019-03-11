الإثنين 11 مارس 2019 9:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟

النتـائـج تصويت

ترامب يسعى لزيادة الانفاق العسكري وسط تخفيضات واسعة في الميزانية

ترامب
ترامب
د ب أ
نشر فى : الإثنين 11 مارس 2019 - 9:36 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مارس 2019 - 9:36 م

يتطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الانفاق العسكري وخفض الميزانية غير الدفاعية، في الوقت الذي يواصل فيه المطالبة بمليارات الدولارات من أجل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وتخطط الحكومة لإجراء استقطاعات في ميزانية الرفاهية والصحة وحماية البيئة والبرامج الفيدرالية الأخرى، بينما تزيد من الانفاق العسكري بحوالي 5 بالمئةـ ليصل إلى 750 مليار دولار.

وسوف تشهد ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية والمعونة الأمريكية، وكالة المعونة، خفضا بنسبة 23 بالمئة.

ويتوقع بشكل كبير أن ينحي أعضاء الكونجرس الأمريكي،الذين بيدهم السلطة المالية ، جانبا مقترح ترامب للميزانية بقيمة 4.7 تريليون دولار الذي تقدم به للكونجرس للعام المالي 2020.

ولا يهدف مقترح البيت الأبيض إلى توازن الميزانية الفيدرالية أثناء رئاسة ترامب، لكن إطلاق هذه العملية لكي تتحقق بعد 15 عاما .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك