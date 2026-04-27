مسئول روسي: حصار مضيق هرمز سيؤثر على إنتاج الغذاء العالمي

قال نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي أليكسي شيفتسوف، إن الحصار المفروض على مضيق هرمز سيؤثر على تكلفة إنتاج الغذاء وكميته حول العالم.

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس"، الاثنين، أن إغلاق المضيق الذي يمر منه نحو 20% من نفط العالم، سيؤدي إلى توقف وصول نحو 10% من إمدادات النفط إلى السوق، ما يسبب نقصا حادا.

ولفت شيفتسوف إلى أن هذا الوضع أثر أيضا على إنتاج الأسمدة، خاصة أن هذه التطورات تحدث إبان الموسم الزراعي.

وأوضح أن مبيعات الكربون انخفضت أيضا بنسبة 10% مؤخرا بالاتحاد الأوروبي.

وذكر أن ارتفاع تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار البترول إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤثر على تكلفة وكميات الغذاء المنتجة حول العالم

وفي 13 أبريل الجاري بدأت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز، فردت طهران بإغلاق المضيق.

ومساء الجمعة، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان، وكان متوقعا أن يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر، لكنه غادر إسلام آباد عقب لقائه مسئولين باكستانيين.

وفي 28 فبراير بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، قبل إعلان الهدنة في 8 أبريل لمدة أسبوعين، قبل أن تستضيف باكستان في 11 من الشهر ذاته جولة محادثات بين الطرفين لم تفضِ إلى اتفاق.

وفي 21 أبريل أعلن ترامب تمديد الهدنة مع إيران، بناء على طلب الوساطة الباكستانية "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.