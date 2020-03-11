33 كاتبا مصريا بالإنجليزية في «حكايات النيل» لدار النخبة

طرحت سلسلة "قصص قصيرة من مصر _ حكايات النيل"، مؤخرا الكتاب الثاني من السلسلة الصادرة عن دار النخبة، والذي يضم مجموعة من القصص القصيرة المترجمة للإنجليزية لكتاب مصريين.

ويتضمن الكتاب قصص لـ33 كاتبا وكاتبة مصريين، قامت بتحريرها والإشراف عليها الكاتبة والمترجمة سلوى الحمامصي، وترجمت كل من: ليلى حلمي، أمل عيسى، منى نجيب.

يذكر أنه قد صدر العام الماضي العدد الأول من السلسلة المترجمة وضم أيضا مجموعة من القصص التي تمت ترجمتها للإنجليزية بإشراف سلوى الحمامصي.

وأكدت الحمامصي أن سلسلة "قصص قصيرة من مصر" تعد دعما لمشروع ترجمة الأعمال المصرية للغات الأجنبية، ومساهمة منها ومن القائمين على السلسلة في تحقيق حلم الكتاب الذين يحلمون بترجمة أعمالهم ولا يلقون دعما ومساندة مناسبة.

وجمعت الكاتبة المادة وقامت باختيار القصص التي تعبر عن ثقافتنا المصرية وتم نشر الكتاب نشرا ذاتيا من خلال شركة أمازون الأمريكية للنشر.

وأضافت الحمامصي أن الكتاب سيتوفر قريبا بمصر، من خلال دار النخبة، كما سيقام حفل توقيع له بحضور الكتّاب، وذلك في الرابع من أبريل المقبل بمقر دار النخبة بالعجوزة.