- عضو القومي للمرأة: الثقافة المجتمعية هي العائق الرئيسي أمام تمكين المرأة..



قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن حديث السيدة الأولى عن إنجازات مصر في ملف المرأة جاء تأكيدًا على ما قام به رئيس الجمهورية خلال السنوات الست الماضية، باتخاذ العديد من القرارات التي أنصفت النساء.



وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن مصر قفزت قفزات واسعة في ملف المرأة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أصبحت مشاركة كاملة في عملية التنمية، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها الآن بفضل الإرادة السياسية.



وذكرت أن تمكين المرأة جاء نتيجة للدور الفاعل الذي أظهرته في المجالات كافة، مشيرة إلى قول الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بأن «تمكين المرأة ليس تفضلًا من الرجل وإنما نظرًا لكفاءتها التي أثبتتها عبر المواقع التي تولتها على مدار التاريخ».



وعن النظر لتشديد العقوبة فيما يخص ختان الإناث والتحرش الجنسي وتجريم حرمان النساء من أنصبتهن في الميراث المقررة شرعًا وقانونًا، أكدت أن القانون يأتي دائمًا لتلبية حاجة في المجتمع، لذا فإنه يحقق نجاحًا كبيرًا عندما يتوافق مع الرغبة المجتمعية، طالما تم التطلع إلى وجود هذه الحكمة التشريعية.



ولفتت إلى التحديات التي تواجه تمكين المرأة في المجتمع، قائلة إنه إذا كانت الدولة تقوم بدورها من خلال الدعم والإرادة السياسية وإصدار حزمة من التشريعات يظل العائق الرئيسي يتمثل في الثقافة المجتمعية، التي ربما لا تسير جنبًا إلى جنب مع الإرادة السياسية، مشيرة إلى وجود العديد من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة التي يجب العمل على تصحيحها.



وألقت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، كلمة مساء اليوم الخميس، ضمن احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإطلاق 2021 عامًا للمرأة، أكدت فيها أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، خلال السنوات الأخيرة.





