15 مارس آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في مسابقة مهرجان البحرين السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي (دورة فريد رمضان)، أن يوم الإثنين الموافق 15 مارس الجاري سيكون آخر موعد لقبول طلبات المشاركة في مسابقة المهرجان.

وأكدت إدارة المهرجان استقبال عدد كبير من الأفلام عبر الموقع الالكتروني في حين بدأت لجنة المشاهدة في انتقاء الأفلام التي ستتنافس على جوائز المهرجان، مضيفة بأن الفرصة لازالت مواتية أمام صنّاع الأفلام للمشاركة في الدورة الأولى للمهرجان باب المشاركة في مسابقة المهرجان عن طريق ملأ الاستمارة الخاصة الموجودة على الموقع الرسمي للمهرجان Bahrainff.com، قبل الإعلان رسمياً عن إغلاق باب المشاركة والمقرر في 15 مارس الجاري.

ويعلن المهرجان نتائج مسابقة دورته الأولى في شهر أبريل المقبل، بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).

تقام الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي Bahrain Film Festival تحت شعار "سينما لأجلك"، بتنظيم من نادي البحرين للسينما في الفترة من 1 لغاية 5 أبريل 2021 وذلك برعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار. ويهدف المهرجان إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يقدم اضافة نوعية إلى الحركة الثقافية في مملكة البحرين، ويساهم في تقديم صورة حضارية مشرقة للمملكة وفي وضعها على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي.

ويسعى المهرجان إلى الاحتفاء بالمواهب السينمائية الشابة البحرينية والعربية، والمساهمة في توفير بيئة ملائمة لإطلاق المواهب السينمائية الجديدة وإبراز ابداعاتها والارتقاء بها.كما يهدف إلى نشر الثقافة والوعي السينمائيين ودعم الطاقات البحرينية العاملة في مجال صناعة الأفلام عبر توفير منصات المشاهدة والاطلاع على تجارب سينمائية مشابهة، إلى جانب المساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية البحرينية بما يمكن من تحقيق الإضافة المنشودة للحركة السينمائية في دول الخليج العربي خاصة وإلى الحركة السينمائية العربية بشكل عام.

يأتي تنظيم المهرجان امتدادًا لـ "مسابقة نادي البحرين للسينما" التي أقيمت منها دورتين، الأولى في عام 2017 وتنافس فيها (15) فيلمًا بحرينيًا قصيرًا، والثانية في عام 2018 وتنافس فيها (25) فيلما بحرينيًا قصيرًا.

ونادي البحرين للسينما هو مؤسسة ثقافية غير ربحية، تمارس نشاطاتها تحت مظلة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين، تأسست العام 1980 بهدف نشر الثقافة والوعي السينمائيين وتنشيط الحركة السينمائية المحلية.