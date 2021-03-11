القوات التركية تقصف 4 قرى بريف حلب الشمالي

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قصفت قوات تركية في منطقة درع الفرات، مواقع سورية ضمن مناطق انتشار الأكراد في ريف حلب الشمالي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس - إن عمليات القصف انطلقت من القواعد العسكرية التركية في منطقة درع الفرات، واستهدفت محيط مطار منغ العسكري ومنطقة تل رفعت ومحور مرعناز والشيخ عيسى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفتا، أمس، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وفي السياق، قصفت القاعدة التركية في قرية توخار الصغير بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية الجات شمال منبج في ريف حلب الشرقي.