قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه الانتهاء من إنارة وتخطيط وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ، وإنهاء أعمال المشايات بالممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أنه جاري تركيب الرخام والجرانيت والانترلوك بالممشى السياحي بمنطقة هضبة أم السيد، الذي يطل على البحر بطول 2 كيلو متر، وأعمال إنشاء مشايات بطول 2 كيلو متر، وعرض 3.6 متر، من الرخام والجرانيت، وجاري الانتهاء من إقامة بعض المناطق الترفيهية، منها رقعتا شطرنج ضخمة وأعمال تجميلية مختلفة.

وأكد أنه جاري تطوير طريق نادي الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد، بطول 1.7 كيلو متر، وعرض 30 مترًا، وذلك في إطار التطوير الشامل لهضبة أم السيد، لإضافة مقصد سياحي ضمن المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه جاري تطوير مضمار الهجن، وذلك في إطار التطوير الشامل لمضمار الهجن، الذي يتضمن تطوير المنصة القديمة بالمضمار، وإنشاء مضمار آخر لسباقات الخيل ورياضة الفروسية وركوب الخيل، وقرية التراث البدوي السيناوي، لعرض المنتجات اليدوية والسيناوية والإنتاج البدوي، بالإضافة لمسجد الهجن.

وأكد المحافظ علي اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة، نظراً لاهتمام القبائل البدوية وبدو سيناء بها، مشيراً إلى أن المضمار بعد التطوير سيكون بمثابة صرحاً عالميًا لتنظيم المسابقات والبطولات الدولية، التي تجذب وفود السائحين، بالإضافة لجميع القبائل العربية.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن سباقات الهجن بشرم الشيخ أصبحت سباقات عالمية يشهد فعالياتها جميع الجنسيات العربية والأجنبية، ما جعلها على صدارة الألعاب الرياضية والتراثية، وإضافة رئيسية للسياحة الرياضية، خاصة بعد أن شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبي، في احتفالية عالمية يناير 2020.