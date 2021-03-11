«الصحة البرازيلية»: تسجيل 2286 حالة وفاة و79876 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

سجلت البرازيل قفزة حادة وغير مسبوقة للوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19" لتصل إلى 2286 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان أوردته لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79876، ليصل العدد الإجمالي إلى 11 مليونا و202 ألف و305 حالات.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2286 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 270،656 شخصا، بنسبة وفيات تصل إلى 2.4%.

وأضافت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد حالات الشفاء وصل إلى نقطة 9913739.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.