وزير الدفاع الروسي يناقش الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط مع نظيره التركي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أجرى محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، مع نظيره التركي خلوصي أكار؛ لمناقشة الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك إجلاء المواطنين الأتراك، فضلا عن الوضع في الشرق الأوسط.

ونقلا عن «سبوتنيك»، مساء اليوم الجمعة، جاء في البيان: «بمبادرة من الجانب التركي، جرت محادثة هاتفية بين وزير دفاع روسيا الاتحادية، جنرال الجيش سيرجي شويجو، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار».

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه جرى خلال المحادثات بحث الوضع الحالي في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط، فيما أولى الوزيران اهتماما خاصا للقضايا المتعلقة بإجلاء المواطنين الأتراك من المدن الأوكرانية عبر الممرات الإنسانية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالن، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن لقاء بين بوتين وزيلينسكي «محتمل» في المستقبل القريب وأن هناك سببا للاعتقاد بذلك.