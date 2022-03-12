إيقاف وإزالة 5 حالات تعدٍ بقريتي طوخ الخيل والبرجاية في المنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إزالة حالات التعدي على أملاك الدولة والزراعة، والبناء بدون ترخيص وتحويل المخالف للنيابة العامة.

وتم إيقاف وإزالة 3 حالات تعدٍ بقرية الإسماعيلية التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية بمساحة 200 متر بحضور عبد الظاهر حسن، وبلال علي سكرتير القرية، ومدير المتغيرات المكانية.

من جانبها تمكنت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل من إيقاف حالتي تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بمساحة 225 مترًا تحت إشراف مصطفى الدبيكي، عادل عوض رئيس القرية بحضور محمد الطيب مساعد رئيس القرية وتم إزالة المخالفات.

وفي السياق واصل قسم البيئة بالقرية أعمال النظافة اليومية برفع 20 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين.