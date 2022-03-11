إزالة 489 حالة تعدي خلال حملات الموجة 19 في بنى سويف

تابع محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة 19، لإزالة التعديات التي بدأت 6 مارس الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ، تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم أمس، إزالة 143 حالة تعد بمراكز (الواسطى، والفنش، وناصر)، منها 44 حالة على مساحة فدان و15 قيراطاً و99 حالة على مساحة 8389 مترا؛ ليصل بذلك إجمالي ما تم تنفيذه خلال الأسبوع الأول للمرحلة إلى 489 حالة.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة انطلقت مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته أكثر من 120 حالة، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 6 إلى 26 فبراير الماضي، وأسفرت عن إزالة 932 حالة، فيما تستمر المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس الحالي.